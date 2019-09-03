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Pasaport 2 Eylül 2019
03.09.2019 - 09:43

Dünyanın yeni mücadele alanı ticaret savaşları. Ticaret savaşlarında taraflar tüm kozlarını ortaya koyuyor. Amerikan - Çin ticaret savaşı bütün dünyayı etkiliyor. İki ülke artık ticareti silah olarak kullanıyor.
Amerikan - Çin rekabeti her alanda devam ederken Türkiye dahil başka ülkeler bundan nasıl etkileniyor? Ticaret savaşlarını fırsata çevirmek mümkün mü?
Mete Çubukçu ile Pasaport, dünyada ticaret savaşlarını, Amerika ve Çin arasındaki ekonomik, askeri ve siyasi güç savaşını ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, 2 Eylül Pazartesi 22.00’de NTV’de.

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