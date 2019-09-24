Pasaport 23 Eylül 2019

24.09.2019 - 08:57

Afganistan ilginç bir dönemden geçiyor. Amerika yıllardır savaştığı Taliban’la masaya oturuyor. Müzakere masasında; Afganistan’ı işgal gerekçesi olan ve yıllardır savaştığı Taliban var.

Peki, Amerika 1 trilyon dolar harcadığı bu ülkeden neden çekiliyor? Terör tehdidi bitti mi? Taliban’la masada ne konuşuluyor? İlk kareye mi dönülüyor?

Mete Çubukçu ile Pasaport, 40 yıldır savaş ve teröre sahne olan Afganistan’da Amerika-Taliban görüşmelerini ve bu gelişmenin dünyaya etkisini ele alıyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport, 23 Eylül Pazartesi 21.00’de NTV’de.