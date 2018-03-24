NTV

Pasaport 23 Mart 2018
24.03.2018

Casuslar Savaşı
İngiltere'deki bir suikast Rusya ile batıyı karşı karşıya getirdi. Herkes birbirini suçluyor. Soğuk savaş dönemini hatırlatan bir gerilim yaşanırken yeni bir casuslar savaşı mı başlıyor?
Uzmanlar, devletlerarası yeni istihbarat savaşlarından, yeni yöntemlerden ve casuslardan söz ediyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, yeni soğuk savaş olarak adlandırılan dönemde casuslar savaşını, yeni nesil casusları ve yöntemleri ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport 23 Mart Cuma saat 21.15'te NTV'de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2018-03-18-11h16m10s252.png

Pasaport 17 Mart 2018

 18.03.2018
vlcsnap-2018-03-04-09h38m43s182

Pasaport 3 Mart 2018

 04.03.2018
vlcsnap-2018-02-25-10h13m45s160

Pasaport 24 Şubat 2018

25.02.2018
vlcsnap-2018-02-18-09h53m52s46

Pasaport 17 Şubat 2018

18.02.2018

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP