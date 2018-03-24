Pasaport 23 Mart 2018

24.03.2018

Casuslar Savaşı

İngiltere'deki bir suikast Rusya ile batıyı karşı karşıya getirdi. Herkes birbirini suçluyor. Soğuk savaş dönemini hatırlatan bir gerilim yaşanırken yeni bir casuslar savaşı mı başlıyor?

Uzmanlar, devletlerarası yeni istihbarat savaşlarından, yeni yöntemlerden ve casuslardan söz ediyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport, yeni soğuk savaş olarak adlandırılan dönemde casuslar savaşını, yeni nesil casusları ve yöntemleri ele alıyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport 23 Mart Cuma saat 21.15'te NTV'de.