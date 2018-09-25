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Pasaport 24 Eylül 2018
25.09.2018 - 10:34

İnsanlık tarihine yolculuk
Dünyanın gözünü çevirdiği, insanoğlunun ilk yerleşim yeri, kültürün başladığı alan, ilk inanç merkezi Göbeklitepe. Günümüzden 12 bin yıl önce dünya ve insanlık tarihi yön değiştirildiği yer. Modern insanın günümüz uygarlığına oluşmasındaki en önemli adım Urfa’daki Göbeklitepe’te atıldı.
“Bereketli Hilal” olarak da bilenen Mezopotamya topraklarındaki Göbeklitepe incelendiğinde, ilk insanın basit bir yaşam tarzıyla yetinmediği, aksine çok karmaşık bir sistem, toplumsal düzen ve teknolojiye sahip olduğu görüldü.
Mete Çubukçu ile Pasaport dünya ve insanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe’ye, “Dünyanın Sıfır noktasına” yolculuğa çıkıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport 24 Eylül 22.00’de NTV’de.

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