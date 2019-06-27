Pasaport 26 Haziran 2019

27.06.2019 - 13:11

Çin, eski imparatorların kullandığı "Ejderha" sıfatı ile anılıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, gücünü giderek arttırıyor. Bir yanda yüksek teknolojiyle büyüme, diğer yandan tarih ve geleneğe sahip çıkma söz konusu.

Devlet Başkanı Şi Jiping'in parti tüzüğüne giren manifestosu ile Çin'i ileriye taşıma amacında. Türkiye - Çin ilişkileri ise giderek gelişiyor. Bu ilişkide ise sporcular önemli rol oynuyor.

"Peki, Çin sosyalist bir sistem mi yoksa kapitalist bir model mi?", "Çin dünya gücü haline nasıl geldi?", "Ticaret savaşlarının nedeni ne?", "ABD neden Çin'i engellemek istiyor?", "Çin yumuşak gücünü nasıl kullanılıyor?"

Mete Çubukçu ile Pasaport, 21. yüzyılda önemli bir rol oynayacak Çin'i tüm yönleriyle ele alıyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport, 26 Haziran Çarşamba 21.00'de NTV'de.