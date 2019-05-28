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Pasaport 27 Mayıs 2019
28.05.2019 - 10:43

İdlip’te Rusya destekli Suriye ordusu saldırılarını yoğunlaştırdı. Binlerce sivil Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı. Garantör ülke Türkiye saldırıların durdurulmasını istiyor.
Peki, Suriye’de İdlip’e yönelik saldırılar niye arttı? Rusya, Suriye yönetimi ve Amerika ne yapmak istiyor? Türkiye ne yapacak? İdlip sorunu S400 ve F35 pazarlıklarının neresinde?
Mete Çubukçu ile Pasaport İdlip’deki son durumu, bölgede Türkiye, Rusya ve Amerika arasındaki hassas dengeyi masaya yatırıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, 27 Mayıs Pazartesi 22.00’de NTV’de.

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