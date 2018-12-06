NTV

Pasaport 3 Aralık 2018
06.12.2018 - 13:48

Dünyada binlerce kişi farklı nedenlerle yollara düşüyor. Mülteci ve göçmenlerin sayısı giderek artıyor.
Krizler, savaşlar, uluslararası komplolar, liderler… Siyaset sinemanın vazgeçilmez konularından birisi. Peki Sinema değişen siyasi koşullar ve ideolojileri nasıl kullanıyor? Hollywood, Ortadoğu’ya nasıl bakıyor? İyi ve kötü klişeleri nasıl belirleniyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport sinema siyaset ilişkisini ele alarak kültür emperyalizmini masaya yatırıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport 3 Aralık Pazartesi 21.00’de NTV’de.

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