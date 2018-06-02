Ruhun Doysun 1 Haziran 2018

02.06.2018 - 12:32

Ruhun Doysun Mehmet Gürs ile birlikte mutfakta israfın nasıl önleneceğine dair fikirlerden şehirden doğaya yapılabilecek kaçışlara, gıdanın tarladan soframıza olan yolculuğuna kadar pek çok farklı konuyla ekrana geliyor. "Ruhun Doysun" felsefesini anlatan program özel konuklarla her Cuma 22.15'te NTV'de.

Mehmet Gürs'ün sunumuyla Ruhun Doysun'un bu haftaki konukları Gastronom Tangör Tan, Defne Samman, Caner Eler ve Gamze İneceli... Ruhun Doysun'un bu haftaki konusu ise seri üretim... "Her seri üretim insanları veya hayvanları kötüye kullanmak zorunda mı?", "İyi ve doğru seri üretim yapmak nasıl mümkün?" sorularına yanıt arayacak.

Yemek ve yemek kültürü üzerine keyif dolu, doyurucu bir sohbet Ruhun Doysun ile 1 Haziran Cuma 22.15'te NTV'de.