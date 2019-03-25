Ruhun Doysun 24 Mart 2019

25.03.2019 - 10:03

Mehmet Gürs’ün sunumuyla Ruhun Doysun, gıdaya saygı ve bilinçli tüketime ilham veriyor... Ruhun Doysun, her Pazar 11.15’te NTV’de.

Yemek hep hayatımızın merkezinde... Bizi büyüten, yaşatan, iyileştiren şey; yemek. Peki, bunun ne kadar farkındayız?

Mehmet Gürs “Şeker” isimli bu bölümde; ölçülü şeker tüketiminden bahsedecek. Özellikle rafine şeker yerine bal ve meyveyle yapılan tatlıların aslında şeker ihtiyacını karşılayabileceğini anlatacak.

Ruhun Doysun, Mehmet Gürs’ün sunumuyla 24 Mart Pazar 11.15’te NTV’de!