NTV

Ruhun Doysun 24 Mart 2019
25.03.2019 - 10:03

Mehmet Gürs’ün sunumuyla Ruhun Doysun, gıdaya saygı ve bilinçli tüketime ilham veriyor... Ruhun Doysun, her Pazar 11.15’te NTV’de.
Yemek hep hayatımızın merkezinde... Bizi büyüten, yaşatan, iyileştiren şey; yemek. Peki, bunun ne kadar farkındayız?
Mehmet Gürs “Şeker” isimli bu bölümde; ölçülü şeker tüketiminden bahsedecek. Özellikle rafine şeker yerine bal ve meyveyle yapılan tatlıların aslında şeker ihtiyacını karşılayabileceğini anlatacak.
Ruhun Doysun, Mehmet Gürs’ün sunumuyla 24 Mart Pazar 11.15’te NTV’de!

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Ruhun Doysun her pazar NTV'de

 20.02.2019 - 17:00

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