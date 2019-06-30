NTV

Ruhun Doysun 30 Haziran 2019
30.06.2019 - 11:52

Mehmet Gürs’ün sunumuyla Ruhun Doysun, gıdaya saygı ve bilinçli tüketime ilham veriyor... Ruhun Doysun, her Pazar 11.15’te NTV’de.
Yemek hep hayatımızın merkezinde... Bizi büyüten, yaşatan, iyileştiren şey; yemek. Peki, bunun ne kadar farkındayız?
Mehmet Gürs “Geleceğin tohumları” isimli bu bölümde; Tarımın ilk yapıldığı, insanların toprakla ilişkisinin başladığı yer olan Göbeklitepe’yi ziyaret ediyor. Ardından binlerce yıllık geçmişi olan Gelveri’ye giderek tarihi güzelliği ve estetiği keşfediyor. Buradaki çok eski üzüm çeşitlerini inceliyor.
Ruhun Doysun, Mehmet Gürs’ün sunumuyla 30 Haziran Pazar 11.15’te NTV’de!

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-06-09-12h58m27s99.png

Ruhun Doysun 9 Haziran 2019

 09.06.2019 - 13:06
vlcsnap-2019-05-27-10h53m37s136.png

Ruhun Doysun 25 Mayıs 2019

 27.05.2019 - 11:08
vlcsnap-2019-05-12-11h47m56s41.png

Ruhun Doysun 12 Mayıs 2019

 13.05.2019 - 08:55
vlcsnap-2019-05-05-11h41m25s237.png

Ruhun Doysun 5 Mayıs 2019

 05.05.2019 - 11:49

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP