Ruhun Doysun 30 Haziran 2019

30.06.2019 - 11:52

Mehmet Gürs’ün sunumuyla Ruhun Doysun, gıdaya saygı ve bilinçli tüketime ilham veriyor... Ruhun Doysun, her Pazar 11.15’te NTV’de.

Yemek hep hayatımızın merkezinde... Bizi büyüten, yaşatan, iyileştiren şey; yemek. Peki, bunun ne kadar farkındayız?

Mehmet Gürs “Geleceğin tohumları” isimli bu bölümde; Tarımın ilk yapıldığı, insanların toprakla ilişkisinin başladığı yer olan Göbeklitepe’yi ziyaret ediyor. Ardından binlerce yıllık geçmişi olan Gelveri’ye giderek tarihi güzelliği ve estetiği keşfediyor. Buradaki çok eski üzüm çeşitlerini inceliyor.

Ruhun Doysun, Mehmet Gürs’ün sunumuyla 30 Haziran Pazar 11.15’te NTV’de!