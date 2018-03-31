Ruhun Doysun 30 Mart 2018

31.03.2018

Ruhun Doysun", Mehmet Gürs ile birlikte mutfakta israfın nasıl önleneceğine dair fikirlerden şehirden doğaya yapılabilecek kaçışlara, gıdanın tarladan soframıza olan yolculuğuna kadar pek çok farklı konuyla ekrana geliyor. "Ruhun Doysun" felsefesini anlatan program özel konuklarla her Cuma 22.15'te NTV'de başlıyor.

Dört şef, bir sosyolog Ruhun Doysun'da bir araya geliyor. Mehmet Gürs'ün sunduğu Ruhun Doysun'un ilk bölümünde, ünlü şefler Arda Türkmen, Yılmaz Öztürk, Cihan Çetinkaya'nın yanı sıra Sosyolog Tangör Tan göç konusunu ele alarak leziz yemekler pişirecek.

İnsanoğlu'nun yüzyıllardır türlü sebeplerle gerçekleşen göç etme hali, yemeklerle olan ilişkimizi nasıl etkiledi?

Yemek ve yemek kültürü üzerine keyif dolu, doyurucu bir sohbet Ruhun Doysun ile 30 Mart Cuma 22.15'te NTV'de başlıyor.