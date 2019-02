Ruhun Doysun her pazar NTV'de

20.02.2019 - 17:00

Mehmet Gürs’ün sunumuyla Ruhun Doysun, gıdaya saygı ve bilinçli tüketime ilham veriyor... Ruhun Doysun, her Pazar 11.15’te NTV’de.



Yemek hep hayatımızın merkezinde... Bizi büyüten, yaşatan, iyileştiren şey; yemek. Peki, bunun ne kadar farkındayız?



Mehmet Gürs, her hafta farklı bir bölgede gıdaların iyileştiren yönlerini ve gıdaları bilinçli tüketmenin yollarını anlatacak.







Grundig’in başlattığı Ruhun Doysun, Mehmet Gürs’ün sunumuyla her Pazar 11.15’te NTV’de!