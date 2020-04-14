112 ekipleri corona virüs vakasına giderken nasıl hazırlanıyor?
Corona virüs tedbirleri kapsamında 112 ambulans görevlilerine büyük iş düşüyor. Corona virüs ihbarı alan ekipler, özel koruma kıyafetlerini giyerek hastayı almaya gidiyor. Bu süreçte ambulanslar sürekli dezenfekte ediliyor.
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NTV 14.04.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 17:22
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