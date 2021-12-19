15 dakikada sonuç veren yerli Covid-19 testi: Öğrenciler geliştirdi

Bursa’da iki meslek lisesinde geliştirilen Covid-19 hızlı test kiti, hastalara büyük kolaylık sağlıyor. Sadece tükürük numunesi alınarak 15 dakikada sonuç elde ediliyor. Avrupa’dan da talep gören test kitinde seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

Haberler - NTV 19.12.2021 - 15:28 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 15:35

SAĞLIK HABERLERİ