15 dakikada sonuç veren yerli Covid-19 testi: Öğrenciler geliştirdi
Bursa’da iki meslek lisesinde geliştirilen Covid-19 hızlı test kiti, hastalara büyük kolaylık sağlıyor. Sadece tükürük numunesi alınarak 15 dakikada sonuç elde ediliyor. Avrupa’dan da talep gören test kitinde seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
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