24 yaşındaki hemşire virüsü yendi

Corona virüs'e yakalanan sağlık çalışanlarından biri 24 yaşındaki hemşire Hilal İstip'ti. 2 gün önce tedavi gördüğü hastaneden coşkuyla taburcu edilen 7 aylık hemşire, tedavi sürecinde yaşadıklarını NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu'na anlattı.
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NTV Haber 15.04.2020 - 20:26| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 20:37
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