24 yıldır görüşmediği eski eşine böbreğini verdi

Lale Oğultürk, 24 yıl önce boşandığı ve bir daha haberleşmediği eski eşinin böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi. Haberi alan Oğultürk, bir an bile düşünmedi ve Murat Gezginoğlu'na ulaşarak, böbreğini verdi. Lale Oğultürk ve böbreğini verdi eski eşinin sağlık durumları iyi. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Davut Dede, NTV Haber)
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