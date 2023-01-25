3 yaşındaki Aras Sönmez Strep A'dan öldü

Strep A bakterisi kaynaklı enfeksiyonlarda yaşanan can kaybı artışı, dünya çapında tedirginliğe yol açarken Türkiye'de de 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri yüzünden hayatını kaybetti. Aras'ın anne ve babası acıları çok yeni de olsa aileleri uyarmak için oğullarının hikayesini anlattı. (Özel Haber:Melike Şahin)
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