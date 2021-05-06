385 bin kişi incelendi: BioNTech aşısı her varyantta etkili

Katar'da BioNTech aşısı olan 385 bin kişi incelendi. Alman aşısının İngiltere, Güney Afrika ve Hindistan varyantlarına karşı etkili olduğu belirlendi. Katar’daki sonuçların çok önemli olduğunu söyleyen Radyoloji uzmanı Prof.Dr. Güner Sönmez, Türkiye'de de kapanma ve nüfusun yüzde 8'ine ulaşan aşılamanın da etkisiyle vaka sayılarında gözle görülür bir azalış olduğuna dikkat çekti. (Haber:Deniz Tüysüz)

NTV 06.05.2021 - 14:42 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 14:50

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