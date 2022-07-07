9 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü

İstanbul’da Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıkan çıkan Nusret Çetinkaya kalp krizi geçirdi. Şans eseri bir acil tıp uzmanı Doktor Davut Tekyol da aynı sahilde koşuyordu. Tekyol, 9 dakika boyunca kalp masajı yaparak Çetinkaya’yı hayata döndürmeyi başardı. Kendisini kurtaran doktorla hasta yatağında ilk kez karşılan Çetinkaya ‘‘Orada olmanıza çok sevindim’’ dedi. (Özel Haber:Melike Şahin Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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