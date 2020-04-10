90 yaşındaki corona virüs hastası alkışlarla taburcu oldu
Corona virüsle mücadelede sevindirici haberler de geliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde virüs tedavisi tamamlanan 90 yaşındaki bir kadın hastayla, aynı hastanede yatan bir doktor alkışlarla taburcu edildi.
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NTV 10.04.2020 - 14:35| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:07
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