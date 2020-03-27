ABD'li doktor: 11 Eylül saldırısından beter

Virüsle mücadelede özellikle uzmanların ve doktorların uyarılarını dikkate almak önemli... Salgının en ağır seyrettiği İtalya'da ve ABD'nin New York kentinde doktorlardan çok önemli uyarılarılar geldi. Ön safta savaşan o doktorlar, halktan sokağa çıkmamalarını istiyor. Özellikle gençleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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NTV 27.03.2020 - 11:10| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:00
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