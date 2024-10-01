Acil ameliyat önerilen kadına boşanma sürecindeki eşinden izin alma şartı
48 yaşındaki Burçak Topaç'ın acil olarak rahim ve yumurtalıklarının alınması gerekiyor. Ancak sağlığına kavuşabilmesi için boşanma aşamasında olduğu eşinden izin bekliyor. Eşi bu durumda "şartlı onay" verebileceğini söyledi. Topaç, tedavisi için Aile Mahkemesi'nden gelecek sonucu bekliyor. (Haber: Kemal Akgündüz Kamera: Arhan Pınar)
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