Acil servise alkollü geldi: Hemşire masasını dağıttı

Kocaeli’de Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne gelen alkollü bir adam ortalığı birbirine kattı. Başının döndüğünü söyleyerek acil servise giren Hasan Ö., ‘‘Benimle neden ilgilenmiyorsunuz?’’ diyerek sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü. Hemşire masasını yerle bir eden alkollü adamı güvenlik görevlileri güçlükle dışarı çıkardı. Polis, hastane yönetiminin şikayetçi olduğu Hasan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.
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ntv.com.tr 11.08.2021 - 16:27| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 16:36
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