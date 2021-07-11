Acun Ilıcalı'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığı’nın aşı kampanyasına destek vererek aşı çağrısı yapan Acun Ilıcalı, ‘‘Aşı olmamız lazım. Tonlarca sebebi var. Ama en önemlisi toplumca bağışıklık kazanmak. Haydi, hedefe ulaşmak için birlikte hareket edelim ve bir an önce aşımızı olalım’’ dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ilıcalı’nın aşı kampanyasına yönelik çağrı videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Abone ol
Paylaş
NTV 11.07.2021 - 11:42| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 12:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.