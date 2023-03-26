Adım Adım Sağlık (26 Mart 2023)

Cilt sağlığını korumak için neler yapmalı? Stres cilt hastalıklarını nasıl tetikliyor? Prostat büyümesi nedir? Prostat hastalıklarını önlemek mümkün mü? Prof. Dr. Murat Aksoy ve İpek Dağıstanlı soruyor, Dermatolog Dr. Güneş Ertürk ve Prof Dr. Oğuz Acar yanıtlıyor. “Adım Adım Sağlık” Pazar 16.30’da NTV’de.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.