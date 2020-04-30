Adıyaman'da binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzeme hastanede üretildi
Corona virüsle mücadele kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir adım atıldı. Hastanenin teknik personeli tarafından tıbbi cihazlar üretilmeye başlandı. Corona virüs tedavisinde kullanılan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi, video laparoskopi cihazı ve numune alma kabini yapıldı.
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NTV 30.04.2020 - 14:44| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:43
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