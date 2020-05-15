Ağız gargarası corona virüsü öldürüyor mu?

Ağız gargarasının corona virüsü yok edip etmediği konusundaki artışmalara bir yenisi eklendi. İngiliz bilim insanları ağız gargarasının virüsün, insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan koruyucu dış çeperini yok ettiğini söylüyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.05.2020 - 14:21| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 14:39
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.