Ağız gargarası corona virüsü öldürüyor mu?

Ağız gargarasının corona virüsü yok edip etmediği konusundaki artışmalara bir yenisi eklendi. İngiliz bilim insanları ağız gargarasının virüsün, insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan koruyucu dış çeperini yok ettiğini söylüyor.

NTV 15.05.2020 - 14:21 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 14:39

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