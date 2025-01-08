Ambulans yönetmeliği değişti! Artık yetkili olmayan kullanamayacak
Ambulansların yetkili olmayan kişilerce ve amacı dışında kullanılması engellenecek.
Kurumsal olmayan ambulans işletmelerinin faaliyetlerinin önüne geçilecek. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde düzenleme yapıldı.
Buna göre Ambulans servisleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilemeyecek.
Ambulans servisi işletenlerin, ambulansları mülkiyetlerinde bulundurmaları zorunlu olacak.. Ambulans işletmeye yetkili olanlar dışındakilerin ambulans satın alınması engellenecek.
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