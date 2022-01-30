Anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor

Türk bilim insanı Dr.Esra Abacı Türk, Amerika’da geliştirdiği projeyle anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Türk, anne karnında teşhis yapılabilmesine olanak sağlayan çalışmanın detaylarını NTV’ye anlattı. (Haber:Beyzanur Özer)

Haberler - NTV 30.01.2022 - 15:27 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 15:38

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