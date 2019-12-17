Antalya'da kadının dudağı estetikten sonra çürüdü (Prof. Özlenen Özkan, NTV'de uyarılarda bulundu)
Antalya'da bir estetik merkezinde dolgu yaptıran kadının dudaklarında doku kaybı oluştu. Operasyondan 3 gün sonra durumu daha da kötüleşen 41 yaşındaki kadın Akdeniz Üniversitesi hastanesinin acil servisine gittiğinde dudaklarında çürüme olduğu tespit edildi. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılık, üniversiteden bilirkişi raporu istedi. Konunun uzmanlarından Plastik Cerrah Prof. Dr. Özlenen Özkan, NTV ekibinden Sibel Aksoy'un konuğu oldu ve konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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