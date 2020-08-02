Asansörde virüs kaptılar ... (Bir Çinli temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı)

Amerika Coronavirüs Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir araştırmasına göre, ABD seyahatinden dönen bir Çinli hiç teması olmadan 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

NTV 02.08.2020 - 10:54 | Son Güncelleme : 02.08.2020 - 11:16

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