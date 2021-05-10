‘Aşı çöpe gitmesin’ çabası: Hastaneler arası insan transferi

Eksi 80 derecede saklanan BioNTech aşılarının 6'sı bir arada bulunuyor ve açıldığında hemen yapılması gerekiyor. Bu nedenle aşı randevusuna gelmeyen olunca koşuşturma başlıyor. Aşı olacak kimse bulunamazsa bu kez diğer hastanelerle irtibata geçiliyor ve insan transferi yapılmaya başlanıyor. İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Bşk. Aşı Sorumlusu Dr. Önder Yel ‘‘Elimizde açıkta doz kalınca, ne yapacağız korkusu başlıyor. Hakikaten bu bir vebal’’ diyor.

NTV 10.05.2021 - 15:04 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 15:17

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