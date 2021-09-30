‘‘Aşı değil virüs kalbe zararlı’’

Türk Kardiyoloji Derneği’nin çalışmasına göre salgın sürecinde kalp krizi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 47 azalma var. Bu durumun nedeni ise, virüs korkusu... Araştırmalar, kalp krizi geçirenlerin dahi virüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, hem hastalık sürecinde hem de sonrasında kalp hastalarının virüsten daha olumsuz etkilendiğine dikkat çekiyor ve Covid-19’u ağır geçirenlerin kalp kontrolüne gitmesini öneriyor. (Haber:Melike Şahin Kamera:Önder Gündoğdu)
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NTV 30.09.2021 - 11:29| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 11:47
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