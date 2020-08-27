Aşı deneyleri Eylül'de başlıyor

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, Coronavirüs aşısının Eylül ayında Türkiye'de de gönüllülere uygulanacağını söyledi. Aşı olanlar sürekli takip altında tutulacak. Daha sonra tüm dünyadan alınan veriler değerlendirilecek.

NTV Haber 27.08.2020 - 20:28 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 20:29

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER