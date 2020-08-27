Aşı deneyleri Eylül'de başlıyor

Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, Coronavirüs aşısının Eylül ayında Türkiye'de de gönüllülere uygulanacağını söyledi. Aşı olanlar sürekli takip altında tutulacak. Daha sonra tüm dünyadan alınan veriler değerlendirilecek.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 27.08.2020 - 20:28| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 20:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.