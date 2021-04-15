Aşı ikna ekipleri kuruluyor

Sırası geldiği halde Covid-19 aşısı olmayanlar için Sağlık Bakanlığı harekete geçiyor. Aile hekimleri öncülüğünde “Aşı İkna Ekipleri” kurulacak. Ekipler aşı olmayanları tek tek ziyaret edip, aşı olmaları için ikna etmeye çalışaca. Amaç aşı yaptırmayanların oranını düşük seviyeler indirmek. (Haber:Serkan Kaya)

NTV 15.04.2021 - 12:23 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 12:41

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