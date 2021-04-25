Aşı olana süper bulaştırıcı uyarısı

Corona virüse karşı en önemli silah aşı... Ancak uzmanlar, aşının hastalığı önlediği yani virüsün bulaşmasını önlemediği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle aşılanan kişilerin önlemlere mutlaka uyması gerekiyor aksi halde semptom göstermeden virüsü taşıyabilir ve süper bulaştırıcı olabilirler.

NTV 25.04.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 25.04.2021 - 13:49

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