Aşı randevuları boş kaldı

İstanbul'da açılan her 6 aşı randevusundan sadece birisi doluyor. Aşının ölümü yüzde 100 engellediği açıklandığı halde aşı olmayanlar var. Corona virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin bir çoğu aşısız. Uzmanlar normale dönebilmek için randevu sırası gelenlerin bir an önce aşı olması gerektiğini belirtiyor. (Haber: Melike Şahin)
Abone ol
Paylaş
NTV 27.05.2021 - 18:01| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 18:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.