Aşıda umut veren gelişmeler

Amerika'dan coronavirüse aşı çalışmalarına ilişkin umut veren açıklamalar geldi. ABD'li "Moderna" firması, 8 maymunda denedikleri aşının etkili olduğunu duyurdu. ABD'de Jackson Labarotuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz aşı çalışmalarındaki son gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi..

NTV Haber 31.07.2020 - 02:29 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 02:30

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