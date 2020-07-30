Aşıda umut veren gelişmeler

Amerika'dan coronavirüse aşı çalışmalarına ilişkin umut veren açıklamalar geldi. ABD'li "Moderna" firması, 8 maymunda denedikleri aşının etkili olduğunu duyurdu. ABD'de Jackson Labarotuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz aşı çalışmalarındaki son gelişmeleri NTV'ye değerlendirdi..
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NTV Haber 30.07.2020 - 23:21| Son Güncelleme : 30.07.2020 - 23:22
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