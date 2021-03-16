Aşılarda etkililik ve etkinlik nedir?

Corona virüsle mücadelede insanoğlunun elindeki en büyük silahlardan biri hiç şüphesiz geliştirilen aşılar. Ancak her aşıdan gelen farklı etkinlik değerleri kafalarda karışıklığa neden oluyor. Aşıları yalnızca bu değerlere bakarak "iyi" ya da "kötü" şeklinde sınıflandıranlar bile var. Şimdi aşılarla ilgili en fazla soru işaretine yol açan bu kavramlara bakacağız. Özellikle çok bilinmeyen aşı etkinliği ve etkililiği arasındaki farkları güncel aşılar üzerinden açıklamaya çalışacağız. Bu Fokus Dosyasını, NTV editörü Ömer Faruk Şahin, derledi.
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NTV 16.03.2021 - 09:42| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 10:11
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