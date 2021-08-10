Aşılı-aşısız farkı röntgen filminde: İşte üç Covid hastasının akciğerleri
Covid-19 salgınında hastanelerin yoğun bakımları aşı olmayan hastalarla dolu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu, hastanede yatan 3 corona hastasının röntgenleriyle son durumu anlattı. Röntgenler, aşılı ve aşısız kişilerde hastalığın nasıl seyrettiğini gözler önüne seriyor. (Haber:Dilşad Taşkın Kamera:Zafer Karakaş)
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NTV 10.08.2021 - 12:17| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 12:23
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