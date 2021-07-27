''Aşısızların pandemisi başladı''

Salgının bu süreci 'aşısızların pandemisi' olarak tanımlanıyor. Hastalığa yakalananların büyük bir bölümünü aşı olmayanlar oluşturuyor. Yoğun bakımlardaki durum da farksız. Prof. Dr. İsmail Cinel, "Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız" dedi. (Haber: Melike Şahin)
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ntv.com.tr 27.07.2021 - 14:11| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 14:21
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