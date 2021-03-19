"AstraZeneca aşısı güvenli"

Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı kanda pıhtılaşmaya yol açtığı endişesiyle 20'den fazla ülkede askıya alınmıştı. Ancak Avrupa İlaç Ajansı (EMA) dün aşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "aşı güvenli, faydası, riskinden fazla" denildi.
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NTV 19.03.2021 - 12:18| Son Güncelleme : 19.03.2021 - 12:39
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