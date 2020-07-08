Aydın'da yaşayan Samet Öztürk'e bacağından yeni yüz yapıldı
20 yaşındaki Samet Öztürk, yüzünde büyüyen ve ağırlığı yarım kilograma ulaşan tümörden, 8 saatlik bir operasyonla kurtuldu. Hastanın yüzü, bacağından alınan kemik ve dokuyla, adeta yeniden yapıldı. Samet Öztürk, literatüre geçecek bu operasyon sayesinde, aynalarla yeniden barıştı. Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, operasyon sürecini anlattı.
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08.07.2020 - 16:56| Son Güncelleme : 08.07.2020 - 16:57
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