Aynı aileden 8 kişi virüsü yendi

Kahramanmaraş'ta aynı evde yaşayan 10 kişilik ailenin 8 üyesi corona virüse yakalandı. İki kişinin testi ise negatif çıktı. Farklı tarihlerde hastaneye kaldırılan ailenin evi 50 gün boyunca karantinada kaldı. Tedavi edilen aile üyeleri sağlığına kavuştu.

NTV 28.05.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 18:00

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