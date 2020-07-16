Bacak kemiğinden çene yaptılar (NTV ÖZEL)

Kanser nedeniyle ağız içi dokusu ve çene kemiği alınan bir hastaya kendi bacak kemiğinden çene yapıldı. 10 saatten fazla süren ameliyat sonunda 68 yaşındaki Ekrem Sungurtekin sağlığına kavuştu. Ameliyat yaklaşık 2 ay önce açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk büyük ameliyatlarından biri olma özelliği taşıyor.

NTV 16.07.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 16:12

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