Bakan Koca uyardı: Korku azaldı maskeyi unuttuk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeledeki verileri açıklarken fiziki mesafe ve maske tedbirinin altını özellikle çiziyor. Ancak normalleşme adımlarıyla birlikte maske kullanımında da bir rehavet var. Maske ya takılmıyor ya da uygun kullanılmıyor. Sağlık Bakanı Koca bu duruma tepkisini bir fotoğrafla paylaştı. Ancak sokaklardan gelen görüntüler salgına dönük korkunun azaldığını ve maskenin unutulduğunu gösteriyor.
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NTV 06.06.2020 - 10:15| Son Güncelleme : 06.06.2020 - 10:42
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