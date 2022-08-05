Batı nil virüsü tehlikesi (Zika virüsü Türkiye'de var mı?)

İtalya'da batı nil virüsü vakaları yaz başından bu yana 100'e yaklaştı. Türkiye'de bu yıl henüz bildirilmedi ancak uzmanlara göre İtalya'da olması Türkiye'de de olabileceğini gösteriyor. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan hastalık sinir sistemini tutuyor ve her 10 hastadan biri hayatını kaybediyor.
Haber: Melike Şahin

Haberler - NTV Haber 05.08.2022 - 17:17 | Son Güncelleme : 05.08.2022 - 19:27

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