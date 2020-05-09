Bebeğini günler sonra NTV'de gördü

Amine bebek henüz 40 günlük ama günlerdir yoğun bakımda tedavi görüyor. Amine'nin corona virüs nedeniyle evde karantinada olan annesi, bebeğini günler sonra ilk kez NTV haberde gördü. Hasta hakları nedeniyle gizli tutulan anneye sosyal medyada paylaştığı yorum üzerinden yine NTV ulaştı.
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NTV Haber 09.05.2020 - 18:33| Son Güncelleme : 09.05.2020 - 18:54
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