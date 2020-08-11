"Ben olsam corona virüs aşısı yaptırmazdım"

Tüm dünyanın dört gözle beklediği coronav irüs aşısıyla ilgili önemli açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir #Putin aşının bulunduğunu hatta kızına yaptırdığını açıkladı. Peki aşı işe yarayacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr. Önder Ergönül, Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtladı.

ntv.com.tr 11.08.2020 - 17:33 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 17:52

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER