"Ben olsam corona virüs aşısı yaptırmazdım"

Tüm dünyanın dört gözle beklediği coronav irüs aşısıyla ilgili önemli açıklama Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir #Putin aşının bulunduğunu hatta kızına yaptırdığını açıkladı. Peki aşı işe yarayacak mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr. Önder Ergönül, Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtladı.
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ntv.com.tr 11.08.2020 - 17:33| Son Güncelleme : 11.08.2020 - 17:52
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